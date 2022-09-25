شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 60 ألف راكب على متن 443 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، سفر ووصول حوالي 60 ألف راكب على متن 443 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، تشهد صالات المطار خلال الـ 24 ساعة، وصول 224 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 28 ألف راكب، وسفر 219 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو اسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالي 32 ألف راكب، مع الحرص على إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتتخذ سلطات الحجر الصحي بمطار الدولي، برئاسة الدكتورة أماني الإمام مديرة الحجر الصحي تتخذ عدة إجراءات استثنائية للحد من اي احتمالية انتشار الأمراض الوبائية، ومنذ عودة انتشار جدري القرود تم تشديد الإجراءات علي القادمين من الخارج خاصة القادمين من الدول المنتشر بها المرض، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة من وزارة الصحة، بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية تجاه المسافرين وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة، بمجرد دخولهم صالات الوصول عن طريق الكاميرات الحرارية الذكية الموجودة داخل الصالات، والتي تقوم بالكشف علي درجة حرارة الركاب باستخدام أشعة تحت الحمراء ديجتال ، وبعد ذلك يقوم اطباء الحجر الصحي بتوقيع الكشف الظاهري علي الراكب ،ويتم تحويل أي حالة تظهر عليها أعراض الاشتباه إلى مستشفى الحميات لإجراء الفحوصات.