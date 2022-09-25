شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتابع مؤشرات الأداء بنطاق عمل شركة جنوب الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة وبشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية ، وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه فى نطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والذى يشمل النطاق الجغرافي للشركة عدد ( 3 ) محافظات وهى (الغربية – المنوفية – القليوبية ) وتمثل مساحة هذه المحافظات 608 الف كم2 ، والتى يبلغ عدد المشتركين على مستوى الشركة حوالى 5,19 مليون مشترك .

وتشمل مكونات شبكة التوزيع لشركة جنوب الدلتا كما يلي :

- 248 موزعا

- 811406 كم كابلات جهد متوسط.

- 771101 كم خطوط جهد متوسط.

- 19285 محولا.

- 8385 ميجا فولت أمبير سعة المحولات.

- 116107 كم كابلات جهد منخفض.

- 1911107 كم خطوط جهد منخفض.

- 2282 المغذيات

- 108محطات للطاقة الشمسية.

وقامت الشركة بتنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالي 2021/2022 بمبلغ 300 مليون جنيه ، بالاضافة الي المشروعات القومية التي تقوم الشركة بتنفيذها باجمالي مبلغ 220 مليون جنيه تم الانتهاء من التنفيذ باجمالي قيمة 126 مليون جنيه وجاري العمل باجمالي 94مليون جنيه

وتضمنت هذه المشروعات :

- توسعات الطرق (الدائرى – ميت غمر – الإسماعلية ) .

- صرف صحى بمركز زفتى – مركز أشمون – شبين القناطر ضمن أعمال حياة كريمة.

- محطة معالجة صرف صحى بهناى (الباجور )

- الجامعة التكنولوجية بسمنود والجامعة الأهلية بطوخ طنبشا.

وسعياً لتحقيق رضاء العملاء.. فقد تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال .

وفي مجال خدمة العملاء بلغ عدد مراكز الشحن الثابتة والمتنقلة (112 مركزا ثابتا + 129 متنقلا) حيث تم تطوير فروع مراكز خدمة العملاء لعدد 32 فرعا.

ويتم تنفيذ مشروع حياة كريمة في جميع محافظات الشركة لعدد 14 مركزا علي مرحلتين، المرحلة الأولي (زفتى – الشهداء – أشمون – شبين القناطر)، المرحلة الثانية (قطور – بسيون – كفر الزيات – مركز المحلة –الباجور - سرس الليان – منوف – قويسنا مركز طوخ – مركز قليوب) وذلك لتطوير البنية التحتية ورفع مستوي الخدمة في قري مصر.

وحول التصدى لسارقى التيار الكهربائى لما له تأثير على ايرادات الشركة، تقوم الشركة عن طريق حاملى الضبطية القضائية بعمل حملات مكبرة لمنع سارقى التيار الكهربائى وعمل محاضر لهم، وبلغ إجمالى عدد المحاضر من1/7/2017 وحتي 31/8/2022 حوالى 246 ألف محضر بقيمة إجمالية حوالى 415 مليون جنيه.

وأكد شاكر على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين، ورفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب على خدمة العملاء، ولفت إلى الاهتمام بسرعة الرد على الشكاوى وحلها، وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.