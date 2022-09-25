شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مدارس الأسمرات لمتابعة استعداداتها لاستقبال العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدارس مدينة الأسمرات لمتابعة استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة على توافر جميع الكتب المدرسية وانتظام تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى.

وتفقد محافظ القاهرة مدرسة الأسمرات(3) الإبتدائية لمتابعة استعدادات الفصول وهيئة التدريس للعام الجديد ، كما تفقد ملحق المدرسة الخاص بالتعليم الثانوى الفنى الصناعى بطريقة التعليم المزدوج الذى يقوم على استخدام المدرسة لدراسة الجزء النظرى على مدار يومين واستكمال الدراسة التطبيقية بأحد المطانع.

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ، والدكتورة جيهان حسن مدير مديرية الثقافة.

وخلال الجولة تفقد محافظ القاهرة مركز ثقافة الأسمرات الذى يضم مكتبة للطفل، وقاعة للفنون التشكيلية، وقاعة للندوات، وقاعة لتكنولوجيا المعلومات، وقاعة للموسيقى ، ومعرضًا للصور.

وأشاد محافظ القاهرة بدور المركز والعاملين به فى القيام بالتوعية والتعليم، وتدريب الأطفال على استخدام الحاسب الآلى وشرح تعريفات مبسطة للتنمية المستدامة والمشروعات الكبرى.

والتقى محافظ القاهرة بالمركز الثقافى بمجموعة من سيدات الأسمرات اللاتى يتابعن دورس تعلم الحياكة والتعامل مع أنواع مكن الخياطة المختلفة وكيفية صناعة البترون سواء لفتح مشروع خاص أو لصناعة الملابس لأبنائهن وذلك ضمن الندوات التى يقيمها المركز ضمن أنشطة التمكين الإقتصادى والإجتماعى والتدريبات الحرفية لسيدات الأسمرات، ومحاضرات التنمية البشرية وريادة الأعمال التى تتم بالمركز بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وأشاد محافظ القاهرة بمهارات المتدربات ورغبتهن فى تغيير حياتهن للأفضل ، ووعدهن بإقامة معارض لهن لعرض منتجاتهن.

كما التقى محافظ القاهرة بالأطفال الذين تم إختيارهم لحضور الإعاشة التى نظمتها وزارة الداخلية لمدة 3 أيام لأطفال المناطق الحضارية المطورة فى أكاديمية الشرطة.

وأكد محافظ القاهرة خلال لقائه بهم أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة.

واستعرض محافظ القاهرة للأطفال نماذج لأعمال التطوير غير المسبوقة التى شهدتها العاصمة خلال 8 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ القاهرة أن قاطنى الأسمرات يضمون نماذج مشرفة فى كل المجالات مشيرًا إلى أن أبناء الأسمرات الأكثر حصولًا على البطولات بين مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.