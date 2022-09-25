شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة المهندسين يقرر الانعقاد مرتين خلال الشهر لمتابعة الملفات الهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، أن نقابة المهندسين قطعت شوطا كبيرا في قضية التعليم الهندسي، لافتا أن ما تم تقديمه في هذا الملف جيد جدًا، مشيرًا إلى أن القضية تم طرحها علي الرأي العام بكل جوانبها بداية من الأعداد وحتي موقف التعليم الفنى.

وشدد النبراوى على ضرورة الاستمرارية والمتابعة، خاصة بعد أن تم وضع القضية أمام أعين الرأي العام ووضحنا أهميتها وخطورتها علي الأمن القومي.

ولفت نقيب المهندسين، إلي أنه في انتظار الرد من الجهات المختصة بخصوص ما تم الاتفاق عليه فيما يخص أعداد الملتحقين بكليات الهندسة هذا العام والذي قدر بـ 25 ألف طالب.

مؤكدا أنه يتابع الموضوع عن كثب نظرا لكون قضية التعليم الهندسي قضية محورية بالغة الأهمية وتحظي باهتمام الجميع.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين في جلسته الاعتيادية بحضور دكتور مهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة والمهندس الاستشاري يسري الديب الأمين العام للنقابة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الاعلامي للنقابة، والمهندس المعتزبالله بركات أمين الصندوق المساعد.

كما شهدت الجلسة مناقشات عديدة شملت ملفات هامة وحيوية منها بعض الموضوعات التي تخص النقابات الفرعية كان علي رأسها نقابتي قنا وكفر الشيخ.

وقد دعا نقيب المهندسين رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس النقابة للقاء يجمعهم بأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، كما تم الاتفاق علي لقاء آخر خلال هذا الأسبوع لمناقشة ومتابعة بعض الموضوعات الهامة بنقابة المهندسين بكفر الشيخ.

كما اتخذ المجلس الأعلي لنقابة المهندسين قرارًا بأن يتم انعقاد المجلس مرتين خلال الشهر بدلا من مرة واحدة لمتابعة وإنهاء الملفات الهامة .

كما وافق المجلس الأعلى ايضا علي استضافة احتفالية اتحاد المهندسين العرب بمناسبة مرور 60 عاما علي إنشاء الاتحاد.

من جانبه، أكد الدكتور مهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة أن نقابة المهندسين المصرية هي الدولة المضيفة للاتحاد وهي أحق برعاية هذه الاحتفالية.

وأشار رزق الي مشاركة نقابة المهندسين المصرية خلال الأسبوع الماضي في مؤتمر المدن الذكية الذي اقامه اتحاد المهندسين العرب والذي يعد الندوة التحضيرية الثالثة للمؤتمر الهندسي العربي التاسع والعشرين والمقرر عقده في بغداد في ديسمبر القادم.

وفي سياق آخر، وافق المجلس الأعلى للنقابة علي رفع سقف مشروع الرعاية الصحية للأمراض المستعصية من 30 لـ 40 ألف جنيه (بالنسبة لأسرة المهندس (الزوجة و الأولاد و الاب و الأم) بداية من 2022/10/01. ويتم التخصيص بعد مراجعة وإعتماد لجنة الرعاية الصحية (لبعض الأمراض المستعصية)

بدوره قام المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الاعلامي للنقابة بدعوة السادة أعضاء المجلس الأعلى للنقابة العامة لحضور احتفالية، يوم المهندس المدني، يوم الجمعة القادم والتي تقام تحت رعاية السيد رئيس الوزراء .

خلال الجلسة تم مناقشة واعتماد محاضر هيئة المكتب والمجلس الأعلى.