رئيس "أوقاف الإمارات": السيسي قائد عظيم يرعى القرآن وأهله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، إن أهل القرآن يُغبطون على الرياض التي يرتاعون فيها لأن جلساؤهم الملائكة والله عز وجل استخدمهم لترديد كلامه، وجعل محبتهم وتعظيمهم في قلوب من حولهم.

وأضاف خلال تصريحات له خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الـ 33 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "الاجتهاد ضرورة العصر"، الأحد،:"نحن نغبطكم على هذا القائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى القرآن وأهله، ويخاف الله -عز وجل، ويحب الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومن أجل ذلك وضع ثقته في الوزير الذي يخاف الله فيكم ويعمل على غرس القرآن والسنة النبوية لتثمر ثمارها في بناء جيل رشيد فاهم وواعي.

انطلقت صباح اليوم، فاعليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر ال٣٢ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "الاجتهاد ضرورة العصر"، الذي بدأ أمس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الثامنة من مساء اليوم، توصيات المؤتمر الدولي الـ٣٣ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يصطحب بعدها الوفود المشاركة في جولة نيلية.

ويتناول المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس، المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي.