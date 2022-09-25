موسم الأمطار والسيول بدأ.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة والظواهر الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مع بداية فصل الخريف يبدأ أيضًا موسم سقوط الأمطار والسيول، خاصة على المناطق الجنوبية وجنوب سيناء والسواحل الشمالية والتي قد تمتد إلى الوجه البحري.

وأضافت غانم لمصراوي، أن قوة الأمطار خلال فصل الخريف تصل إلى أمطار غزيرة وسيول ويكون ذلك وفقا للحالة الجوية والمنخفض الجوي المتواجد.

وعن فرص سقوط الأمطار خلال الفترة الحالية، أكدت غانم، أنه يوجد فرص أمطار على حلايب وشلاتين خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأضافت منار غانم، أن الأسبوع الحالي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات، كما يوجد ارتفاع آخر في الحرارة منتصف الأسبوع الحالي أيضًا لتسجل القاهرة 35 درجة.

وأشارت إلى أن الأجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد، ويتوقع أن تسجل العظمى على محافظات جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

وأوضحت منار غانم: يوجد اختلاف كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال فصل الخريف، حيث تتراوح حاليا بين 21 و25 درجة، والحرارة العظمى تصل لـ 30 على السواحل الشمالية و33 على القاهرة و41 على المناطق الجنوبية.