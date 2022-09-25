رئيس هيئة الشئون الإسلامية بالإمارات: الرئيس السيسي يرعى القرآن وأهله

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن أهل القرآن يُغبطون على الرياض التي يرتاعون فيها لأن جلساءهم الملائكة، والله (تبارك وتعالى) استخدمهم لترديد كلامه، وجعل محبتهم وتعظيمهم في قلوب من حولهم.

وقال : نحن نغبطكم على هذا القائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى القرآن وأهله، ويخاف الله (عز وجل) ويحب الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ومن أجل ذلك وضع ثقته في وزير الأوقاف الذي يخاف الله فيكم ويعمل على غرس القرآن والسنة النبوية لتثمر ثمارها في بناء جيل رشيد فاهم وواع".

جاء ذلك خلال انعقاد المقرأة القرآنية الكبرى مع كبار قراء القرآن الكريم بالإذاعة والتليفزيون التي أقامتها وزارة الأوقاف على هامش المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من علماء الأمة ضيوف المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.