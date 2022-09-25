شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية يناقش "الحفاظ على البيئة" فى جلسة علمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الجلسة الأولى لليوم الثاني لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للعام الثالث والثلاثين الذي انطلقت فعالياته أمس تحت رعاية الرئيس السيسي، تحت عنوان :"الاجتهاد ضروة.. صوره .. ضوابطه.. رجاله .. الحاجة إليه".

وانطلقت الجلسة الأولى تحت عنوان: "الحفاظ على البيئة"، برئاسة الدكتور محمد عزت محمد،" أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية"، يتحدث في الجلسة كل من: "الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، ئائب ريس مجلس الدولة، أحمد عباس، مدير عام جهاز شؤون البيئة، النائب محمد خوان، عضو البرلمان العربي"، وعدد من العلماء من عدة دول.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس المؤتمر بكلمة أكد فيها أن ما نعيش فيه اليوم هو نفير علمي في الوقوف لمشكلات العصر ووضع الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن الاجتماع اليوم خدمة للدين والوطن وبحث لحلول القضايا التي نواجهها ونتشارك فيها، مؤكدا أن المساس بثوابت العقيدة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب.

وتابع جمعة: "الاجتهاد ضرورة العصر، فقد عانينا في مجتمعاتنا المسلمة وعانى العالم كله من الفتاوى الشاذة والمؤدلجة على حد سواء، كما عانينا من افتئات غير المؤهلين وغير المتخصصين وتجرئهم على الإفتاء والذهاب إلى أقصى الطرف تشددًا وتطرفًا يمينيًّا، أو انحرافًا وتطرفًا يساريًّا، فإذا أضيف إلى هؤلاء وأولئك محبو الظهور من اللاهثين خلف كل شاذ أو غريب من الآراء، تأكد لدينا أننا في حاجة إلى إرساء وترسيخ قواعد الاجتهاد وضوابطه، وبخاصة الاجتهاد الجماعي في القضايا التي لا يمكن البناء فيها على الأقوال الفردية، والتي تتطلب الفتوى فيها خبرات متعددة ومتكاملة، ولا سيما في القضايا الاقتصادية والطبية والبيطرية وشئون الهندسة الزراعية وغير ذلك من مفردات حياتنا ومستجدات عصرنا التي تحتاج إلى رأي أهل الخبرة لتبنى عليه الفتوى.

ويتناول المؤتمر الدولى العام الثالث والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.