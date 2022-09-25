شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تختتم مسابقة "أوتار داود 2" بحدائق القبة والوايلى ومنشية الصدر بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر والعباسية، أمس، مسابقة "أوتار داود 2" للألحان لصيف 2022، لأبناء كنائس القطاع من كافة المراحل الدراسية وأولياء أمورهم.

وتناولت المسابقة هذا العام عددًا من ألحان القداس وتسبحة المناسبات (طقس التماجيد)، وشارك فيها أكثر من 2000 من أبناء كنائس القطاع.

وصلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس القطاع القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالدير البحري حدائق القبة،

وشارك فى حفل ختام المسابقة عدد كبير من الآباء كهنة كنائس القطاع، وعقب القداس وزّع نيافته الكؤوس للكنائس الفائزة.