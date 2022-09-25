الكنيسة تصلى قداس الأربعين للقمص عبد المسيح بخيت كاهن أبو سيفين

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، أمس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بمسرة شبرا، في ذكرى الأربعين للأب القمص عبد المسيح بخيت كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بالمنيرة إمبابة، الذي رحل فى حادث حريق الكنيسة ذاتها فى 14 أغسطس الماضى.

وصلى الأنبا مكاريوس أسقف شرق المنيا وتوابعها صلاة القداس الإلٰهى من كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية نزلة الفلاحين بمركز المنيا، فى أغسطس الماضى، وذلك على أرواح ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين فى إمبابة بالجيزة، والذى راح ضحيته 41 شخصا و 16 مصابا.

وكان قداسة البابا تواضروس، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية إنجي القاضي: "نشكر كل الناس مسلمين ومسيحيين وكل الإمكانيات التي خففت من الألم عقب وقوعه، وكل فرد تواجد قام بدوره، وما حدث قضاء وقدر ونحن نؤمن بالله كلنا، ونحن البشر في إيد ربنا، وهو اللي بيدينا الحياة وهو اللي بيسمح بنهاية الحياة، ورغم ألم الحادث إلا أنه لا يجب أن نفقد إيماننا، لأن من راحوا في الحادث كانوا في وقت صلاة.