شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: مشروع لتطوير العقل وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك وعيا وطنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نتائج النسخة الخامسة من معسكر قادة المستقبل والذي تم إطلاقه 20 أغسطس الماضي واستمر لمدة شهر، وذلك تحت عنوان "بناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة" في إطار حرص الجامعة على رفع درجة وعي طلاب الجامعة وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية، وتأهيلهم لخدمة مجتمعهم على الوجه الأكمل.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة طرحت مشروعها لتطوير العقل وإعادة بناء الوعي وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلية علمية واعية، مؤكدًا أن عملية تطوير العقل المصرى تستلزم تنمية قدرات الطلاب على التفكيرالعلمى والنقدى والإبداعى والابتكارى، ومن ثم المساهمة فى بناء المجتمع وتحقيق التجديد والتفاعل مع النظم العالمية في شتى المجالات القيادية والتعليمية والاقتصادية من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج.

وأوضح التقرير أن النسخة الخامسة من معسكر قادة المستقبل استهدفت 600 طالب مقسمين على 4 أفواج ضم كل فوج 150 كما ضم برنامجًا متميزًا تكون من لقاءات تثقيفية وحوارات نقاشية مفتوحة، ومحاضرات توعوية تناولت العديد من الموضوعات، منها تنمية المهارات المطلوبة لسوق العمل، وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية، ودور الأنشطة الطلابية في تنمية الذات، وتعريف القيادة والمهارات المطلوبة في القائد.

وجاء في التقرير أن المعسكر ضم العديد من الأنشطة الجماعية الرياضية والثقافية المختلفة، وتنمية العديد من المهارات، وعقد ورش عمل ذاتية تناولت العديد من المجالات، منها جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، ودور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي، ودور الطالب الجامعي في مواجهة الشائعات، والمشروعات الصغيرة ودورها في بناء الوطن.

جدير بالذكر أن معسكر قادة المستقبل يُعد مشروعًا أطلقته جامعة القاهرة على مدار الـ 5 سنوات الأخيرة في 5 نسخ سنوية متتالية، بتوجيه من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، يقوم على برنامج متكامل لطلاب الجامعة، ويتضمن العديد من الفعاليات، ويهدف إلى المساهمة في انتشار ثقافة ومهارات القيادة، وإعداد كوادر شبابية مصرية فاعلة ومؤثرة بشكل إيجابي في المجتمع، وتوجيه وعي الشباب بشكل إيجابي، وتنمية دورهم الفعال وقدرتهم على تحمل المسؤولية بكفاءة.