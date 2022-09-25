شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف الدعم الاستثنائى بالتموين للأسر الأولى بالرعاية بمقررات سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، كذلك صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، مع مقررات شهر سبتمبر الجارى، ولمدة 6 أشهر، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التى تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.