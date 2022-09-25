الحبس سنة لمصطفى هريدي في اتهامه بدهس 4 أشخاص بـ 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الأحد، بمعاقبة الفنان مصطفى هريدي، بالحبس سنة، وكفالة 2000 جنيه، وغرامة 5 ألف جنيه تعويض مدني في اتهامه بدهس 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر.

في وقت سابق أخلت النيابة العامة سبيل الفنان المتهم، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتمّ ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.