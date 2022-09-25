4 مستندات.. ننشر تفاصيل وموعد قرعة تسكين أهالي مثلث ماسبيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر حي بولاق أبو العلا إعلانا بشأن الوحدات السكنية لأهالي ماسبيرو الراغبين في العودة للمنطقة بعد تطويرها.

ونص الإعلان على أنه بمناسبة انتهاء الدولة من تنفيذ المشروع القومي بإعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو، يسر محافظة القاهرة "حي بولاق أبو العلا" أن تعلن للمواطنين من سكان منطقة مثلث ماسبيرو المستحقين لوحدات سكنية بالمشروع "المتعاقدين كراغبي البقاء" بعد الانتهاء من التطوير بأنه سيتم البدء في إجراءات القرعة والتعاقد لتخصيص الوحدات السكنية التي أقامتها الدولة في مثلث ماسبيرو.

وعلى المواطنين سرعة التوجه إلى مقر حي بولاق أبو العلا يوم الأحد الموافق 25/9/2022 -يوافق اليوم الأحد- ومعهم المستندات التالية:

1- أصل بطاقة الرقم القومي سارية + صورة.

2- أصل الاتفاق المبدئي للاطلاع + صورة.

3- إقرار رسمي من محافظة القاهرة بتوقيع المواطن بتحويل مبلغ الإيجار المستحق إلى حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

4- إيصال إيداع مبلغ 1500 جنيه وذلك فرق قيمة العدادات كمقدم من قيمة الإيجار المستحق للمواطن (13500 -12000 = 1500) في حساب رقم 0520001023647 بنك التعمير والإسكان وذلك مقابل ثمن عدادات وتوصيل المرافق في موعد أقصاه 15/10/2022.

وبعد استيفاء كافة المستندات وتوقيع الإقرارات المطلوبة من المواطنين، سيتم إجراء قرعة علنية في موقع المشروع للمواطنين الذين استوفوا كافة المستندات في موعد غايته 25/10/2022.

ويتم بع القرعة إصدار خطابات شركات المرافق ليقوم المواطن بالتوجه إلى شركات المرافق لتغيير العدادات باسم المواطن أو المواطنة حسب الوحدة التي خصصت لهم وفق القرعة.

وبعد تغيير العدادات باسم المواطن يتم تحرير العقود وتسليم الوحدة.