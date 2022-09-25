الاجتهاد ضرورة العصر.. بدء فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

انطلقت منذ قليل، فاعليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "الاجتهاد ضرورة العصر"، الذي بدأ أمس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعقد الجلسة الأولى بعنوان "الحفاظ على البيئة"، ويرأسها محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ويتحدث فيها "المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد عبدالستار الجبالي الأستاذ بجامعة الأزهر، والمهندس أحمد عباس مدير عام جهاز شئون البيئة.

ويعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الثامنة من مساء اليوم، توصيات المؤتمر الدولي الـ٣٣ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يصطحب بعدها الوفود المشاركة في جولة نيلية.

ويتناول المؤتمر الذي انطلقت فاعلياته أمس، المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي.