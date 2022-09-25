​سحب منخفضة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود نشاط في حركة الرياح الشمالية الشرقية على معظم الأنحاء وخاصة على السواحل الغربية، الآن.

وقالت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، الأحد: كما تتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود اليوم الأحد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

ويتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة مئوية وتظل الأجواء معتدلة ليلا كما تنشط الرياح نسبيا.