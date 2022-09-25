منع البناء على 535 فدانا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير الآثار السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 211 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2022 قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، رقم 223 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 5/7/2022.

ونص القرار على إخضاع موقع آثار وادي المخربشات "الوادي الملون" بناحية الشيخ مفتاح بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد البالغ مساحته 535 فدانا و16 قيراطا و14.9 سهم لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 17 لسنة 1983.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نص المادة 20 من قانون حماية الآثار

تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على أن: لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية.

ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الآثار أو خطوط التجميل المعتمدة.

كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.