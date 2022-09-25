"يا مسافر وحدك".. وفاة المؤرخ الموسيقي زين نصار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الناقد والمؤرخ الموسيقي زين نصار، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، بعد رحلة حافلة بالعطاء الفنى فى مجال الموسيقى.

وتقام صلاة الجنازة في مسجد روضة الفسطاط بمصر القديمة، بعد ظهر اليوم.

حصل نصار على ليسانس التربية الموسيقية بتقدير امتياز عام 1965 من المعهد العالي للتربية الموسيقية بالقاهرة، كما حصل علي دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني، ثم ماجتسير في النقد الفني تخصص موسيقي عام 1980 ، ودكتوراة في الفنون تخصص " النقد الموسيقي " عام 1986 ، من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالجيزة.

شغل منصب أول رئيس لقسم النقد الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني لمدة سبعة عشر عاما متواصلة خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 2009، كما شغل منصب وكيل المعهد، ومن أعماله انت حر، ويا مسافر وحدك.