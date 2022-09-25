شقق سكن لكل المصريين.. الحجز بدأ وننشر دليل الأماكن والشروط والأوراق المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حجز بيع كراسات شروط حجز شقق سكن لكل المصريين لمتحدي الإعاقة اليوم الأحد، ولمدة أسبوع ويكون الحجز متاح لكل المواطنين بداية من يوم 2 أكتوبر المقبل حتى نهاية الشهر.

وفي هذا التقرير يوضح الخليج 365، طريقة التقديم لحجز شقق سكن لكل المصريين والأوراق المطلوبة وشروط الحجز والرد على أهم الأسئلة والتي جاءت على النحو التالي:

أولا يتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ثانيا.. أماكن الحجز:

الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة).

بإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة “غرب المطار”، “جرزا القطوري – العياط”، دمنهور”.

ثالثا.. شروط الحجز:

– يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

– لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

– الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

– لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

– ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

– ألا يكون المتقدم أو الأسرة، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

– أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة – الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها.

– أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

رابعا.. الأوراق المطلوبة:

– صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد.

– مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

– إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

– أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً.

– بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

– بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

– إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

– في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

شقق الإسكان الاجتماعي.. ننشر أماكن الوحدات وتفاصيل مواعيد شراء كراسات الشروط

موضوعات هامة للحجز:

لأصحاب المعاشات والمطلقات والأرامل.. طريقة الحصول على شقة تمليك في سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين.. هل يحق لأصحاب القروض الحصول على شقة؟.. الإسكان تجيب

7 فئات محرومة من حجز شقق سكن لكل المصريين 3 (صور)