شكرى يعرب عن تضامن مصر مع باكستان فى ظل الظروف المناخية العصيبة التى تمر بها

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القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تضامن مصر مع باكستان في ظل الظروف المناخية العصيبة التي تمر بها البلاد .