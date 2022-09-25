شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب أولياء الأمور بتقديم شكاوى ضد المدارس غير الملتزمة بتقسيط المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بتقديم شكاوى ضد المدارس غير الملتزمة بتقسيط المصروفات الدراسية.

وأكدت مصادر مسئولة، أن المدارس التي لا ترغب في تنفيذ قرار الوزارة بتقسيط المصروفات إلى 4 دفعات سيتم معاقبتها بتوجه إنذار للالتزام بتعليمات الوزارة وفى حالة عدم تنفيذ القرار سيتم وضعها تحت إشراف الوزارة، مشددة على أن المدارس التي تدعى عدم وصول قرار الوزارة إليها غير صحيح والكتاب الدورى تم تعميمه إلى جميع المدارس والإدارات التعليمية، مطالبة الجميع بالانضباط لتحقيق مصلحة الطالب والمدرسة في نفس الوقت والكل يؤدى واجبه تجاه الطرق الأخر.

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت تقسيط مصروفات المدارس الخاصة والدولية إلى 4 أقساط.

قرر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقسيط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية التجريبية للغات على 3 أقساط، الأول منها أول أكتوبر المقبل بواقع 50% والقسط الثانى، منها أول شهر يناير المقبل بواقع 30%، والقسط الثالث منها في شهر مارس المقبل بواقع 20%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تحصل مصروفات المدارس التجريبية" الرسمية للغات والمتميزة للغات المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، ونشرة المصروفات الدراسية التي تصدر عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بالوزارة على 3 أقساط، مشددة على مديرى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالالتزام بتحصيل المصروفات على 3 أقساط.