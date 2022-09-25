شكرا لقرائتكم خبر عن هتعمل إيه لو عداد الكهرباء اتحرق؟..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند تعرض عداد الكهرباء للاحتراق لأى سبب كان، ويأتى فى مقدمتها إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

وفيما يلى الخطوات التى يجب إتباعها:

1- عند تعرض عداد الكهرباء للاحتراق قم بفصل التيار الكهربائي من لوحة التحكم.

2- اتصل على الخط الساخن لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة على رقم 121 للابلاغ عن المشكلة.

3- تقديم طلب بتركيب عداد جديد.

4- تكلفة العداد الجديد المنزلى 1600 جنيه و التجارى 2700 جنيه.

5- يمكن تقسيط ثمن العداد بواقع 60 جنيه للمنزلى.

6- لا توجد غرامة على المشترك فى حالة احتراق العداد.