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هتعمل إيه لو عداد الكهرباء اتحرق؟..اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند تعرض عداد الكهرباء للاحتراق لأى سبب كان، ويأتى فى مقدمتها إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

 

وفيما يلى الخطوات التى يجب إتباعها:

 

1- عند تعرض عداد الكهرباء للاحتراق قم بفصل التيار الكهربائي من لوحة التحكم.

 

2- اتصل على الخط الساخن لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة على رقم 121 للابلاغ عن المشكلة.

 

3- تقديم طلب بتركيب عداد جديد.

 

4- تكلفة العداد الجديد المنزلى 1600 جنيه و التجارى 2700 جنيه.

 

5- يمكن تقسيط ثمن العداد بواقع 60 جنيه للمنزلى.

 

6- لا توجد غرامة على المشترك فى حالة احتراق العداد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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