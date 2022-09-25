محاكمة شقيقين متهمين بقتل مواطن في المعادي.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة شقيقين، على خلفية اتهامهما بقتل مواطن في المعادي بسبب خلافات بينهم.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وكمنوا له بطريق شق الثعبان والذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وذلك لما بينهما من خلافات.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين ظهروا رفقة على مسرح الجريمة، حاملين أسلحة نارية "بنادق آلية"، ليتصدرهم بسلاحه الناري "فرد خرطوش" فصوبا أعيرة نارية نحو صدر المجني عليه والتي أحدثت الإصابة التي تسببت في وفاته.