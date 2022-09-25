متوسط المتر 12.6 ألف جنيه.. تقرير عقاري: 40% يفضلون شراء وحدات بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف تقرير صادر عن مؤشر عقاري ماب الخاص بالسوق العقاري، عدد الوحدات المعروضة للبيع في السوق العقاري ورغبات العملاء في الشراء ومتوسط الأسعار ببعض المناطق، والتي جاءت على النحو التالي:

- بلغ عدد العقارات التي تم تحليلها أكثر من 300 ألف عقار معروضة من شركات التطوير والتسويق والأفراد.

- يوجد رغبة من 40% من العملاء باختلاف مستوياتهم الاجتماعية بالشراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

- سجل متوسط سعر المتر للشقق السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة لـ 12,650 جنيه للمتر، والفيلات بلغ متوسط سعر المتر 20,050 جنيه في شهر سبتمبر.

- الرغبة في الاستثمار والمستقبل الواعد هم عوامل الجذب الرئيسية للشراء بالعاصمة الجديدة نتيجة لعدة أسباب.

1- تنبئ المشترين بمستقبل مزهر للعاصمة الإدارية.

2- رؤيتهم ان الشراء في العاصمة هو استثمار جيد واعتقادهم في توفر خدمات أفضل بالعاصمة.

3- لم يكن السعر من عوامل الجذب للشراء بالعاصمة الإدارية.

- ويتوقع 42% من العملاء أن العاصمة ستكون قابلة للسكن بين 5 و10 سنوات.

وأظهر التقرير أيضًا تزايد إتجاه العملاء لشراء العقارات كاملة التشطيب بشكل ملحوظ على مدار الخمس سنوات السابقة حيث عبر ما يزيد عن نصف عدد العملاء بالدراسة باختلاف مستوياتهم الاجتماعية عن رغبتهم واتجاههم لشراء العقارات كاملة التشطيب في عام 2022.