​للعاملين في القطاع الخاص.. ننشر موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الـ2700 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه، سيكون أول شهر يناير 2023.

وأكد البدوي لمصراوي، أنه كان من المفترض عقد جلسة بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال خلال الوقت الحالي لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن تم تأجيلها بسبب الظروف التي يمر بها أصحاب العمل والمستثمرين خلال الفترة الماضية نتيجة المشكلات المالية في توفير الدولار وخلافه.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه خلال الفترة الماضية رئيس الوزراء بفتر الاعتمادات المستندية للمستثمرين وتوجيهاته بمساعدة المصدرين، كما رأينا رئيس الوزراء عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية أيضا، لسماع شكاوى أصحاب الأعمال في اتحاد الصناعات المصرية وغرفة السياحة وغيرهم.

وتابع البدوي: الدولة قررت عقد مؤتمر اقتصادي بنهاية الشهر الجاري، لمناقشة قضايا المصنعين في مصر، ومن أهم القضايا التي ستكون موجودة مشكلات المصنعين في مصر، ونحن الآن في المجلس القومي للأجور نحاول اختيار الوقت المناسب لمناقشة أصحاب الأعمال، لأن الاجتماع الماضي طلبت حوالي 5 آلاف منشأة تأجيل صرف الحد الدنى للأجور، وما يهمنا هو اختيار الوقت المناسب والظروف المناسبة لمناقشة أصحاب الأعمال، وخلال أسابيع قليلة ستحل كثير من مشكلات أصحاب الأعمال خصوصا أن رئيس الجمهورية أعطى توجيها بذلك ورئيس الوزراء يسعى إلى ذلك جاهدا.

وأكد البدوي: أول ما تتحسن الأمور سيتم عقد اجتماع لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور، كونها حق أصيل للعاملين بالقطاع الخاص ولا أحد يستطيع إنكاره أو رفضه، ولكن نبحث الآن عن الوقت المناسب الذي يسمح بصرف الحد الأدنى للأجور، وعدم اعتذار منشآت بعدم قدرتها على التطبيق، وخلينا نمشي واحدة واحدة إلى أن نطبق الحد الأدنى للأجور ونحصل على الموافقات الكاملة للتطبيق الحد الأدنى للأجور.