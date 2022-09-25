​العمرة أول أكتوبر.. نصائح وعقوبات المعتمرين المخالفين للعمرة ومغادرة السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عدة نصائح إلى المعتمرين المصريين قبل السفر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة لعام 1444 هجرية.

جاء ذلك بالتزامن مع توجيهات وزارتي الداخلية والحج السعودية بشأن تصريح العمرة لعام 1444 هجرية، بضرورة الالتزام بالتاريخ المحدد في تصريح العمرة تحت شعار "ضيف الرحمن" مع ضرورة الالتزام في أداء العمرة بالتاريخ والوقت المحدد في التصريح.

ومن المقرر انطلاق أولى رحلات العمرة من مصر، مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث انتهت شركات السياحة المصرية يوم 21 سبتمبر الجاري، من توثيق عقود العمرة مع الوكالات السعودية.

نصائح للمعتمرين

ووجه حنفي في تصريح لمصراوي، عدة نصائح إلى المعتمرين المصريين على النحو التالي:

- ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة من قبل وزارتي الحج والعمرة والداخلية السعودية.

- ضرورة مغادرة الأراضي السعودية فور الانتهاء من أداء مناسك العمرة.

- عدم حمل أي أدوية مخالفة حتى لا يتعرض المعتمر للعقوبة المنصوص عليها في القانون السعودي.

- الالتزام بالوزن المحدد من خلال شركات الطيران حتى لا يتعرض المعتمر إلى دفع فرق وزن كثير في المطار، خصوصا عند العودة من المملكة.

- ضرورة مغادرة المملكة العربية السعودية قبل انتهاء تأشيرة العمرة.

- الالتزام بالإجراءات الاحترزاية، والحصول على المواعيد المحددة لأداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام.

- الحصول على التصاريح عن طريق الموقع الإلكتروني "توكلنا أو اعتمرنا" بخصوص زيادة مسجد الرسول والصلاة في الروضة الشريفة.

عقوبات المخالفين

وأشار حنفي، إلى أن العقوبات المقررة على من يتم ضبطه داخل الأراضي المقدسة مخالف لتعليمات العمرة، تشمل توقيع الغرامة المالية بقيمة 10 آلاف ريال، والإبعاد من المملكة، والترحيل إلى بلده.

جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية، بدأت موسم العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة، مطلع شهر محرم الجاري لعام 1444هـ، الموافق 30/7/2022م.