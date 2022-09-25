شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تختتم فعاليات مؤتمر القرن السابع ثوابت ومتغيرات بالمركز الثقافى الأرثوذكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات اليوم الثانى والأخير من المؤتمر الثامن للتاريخ الكنسي "القرن السابع ثوابت ومتغيرات" بحضور الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، وذلك عقب رئاسة الأنبا رافائيل القداس الإلهي بالمركز الثقافيالقبطي الأرثوذوكسى.

وألقى الأنبا رافائيل المحاضرة الافتتاحية لليوم الثاني من المؤتمر بعنوان «التوازن ما بين حفظ الإيمان وحفظ وحدة الكنيسة»، تلتها محاضرة لجناب الراهبالقمص بنيامين المحرقي بعنوان «البدع والهرطقات في القرن السابع»، أعقبها محاضرة الأنبا إرميا بعنوان «مكتبة الإسكندرية».

وتضمنت فعاليات أمس محاضرة بعنوان «الحياة الإجتماعية في القرن السابع» لجناب القمص تكلا نجيب، كما ألقى ماجد كامل محاضرة بعنوان «القديسمار مرقس وسرقة الرأس».

وجاء ذلك بمقر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس بالعباسية وذلك بالأشتراك مع كلا من مركز البابا شنوده الثالث للتاريخ الكنسي بوسط القاهرةومعهد الدراسات القبطية وأكاديمية أرسطو AAE.