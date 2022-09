شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى شباب خريجى أمريكا وكندا "We are one” بالڤيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس السبت عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، بالمشاركين في المؤتمر الأول لشباب الخريجين من إيبارشيات بأمريكا وكندا، الذي دار حول موضوع "نحن واحد - We are one" الذي اقترحه قداسته سابقًا.

وألقى قداسته كلمة روحية دارت حول ( الوحدانية ) كيف نكون واحدًا بالروح والعمل، وأجاب قداسة البابا بعدها على عديد من أسئلة الشباب المشاركين.

وتستمر فعاليات مؤتمر "نحن واحد" في الفترة بين 23 و 25 من سبتمبر الجاري في مدينة شارلوت بإيبارشية نورث وساوث كارولاينا وكنتاكى بمشاركة 140 شابًّا وشابة يمثلون 6 إيبارشيات في الولايات المتحدة وإيبارشيتين بكندا و٤ قطاعات رعوية في أمريكا وكندا، بحضور أصحاب الأنبا بيتر أسقف الإيبارشية المضيفة، والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميشيجن وإنديانا، والأنبا باسيل الأسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة، والأنبا جريجوري الأسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة، وعدد من الآباء الكهنة.