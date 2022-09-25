شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف معاشات سبتمبر اليوم لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، صرف معاشات سبتمبر من فروع بنك ناصر الاجتماعى وسط تذليل أى عقبات تواجه الصرف لأصحاب المعاشات أو المستفيدين من المعاش.

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، للموظف المؤمن عليه، أن يطلب حساب مدة ضمن اشتراكه وفقا لشروط معينة، وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت في شأنها الشروط منها أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون، وأن تكون سنوات كاملة وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة .

وتنص المادة 4، على أن يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية، ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.