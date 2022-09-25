شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة المركز الإعلامى لمؤتمر شرم الشيخ Cop 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسمت أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC) خريطة المركز الإعلامى والإجراءات المرتبطة بحضور المؤسسات الإعلامية للمشاركة في التغطية الإعلامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27 / CMP17 / CMA4) الذي سيعقد من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 في مركز تونينو لامبورجيني الدولي للمؤتمرات، بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى أنه يتكون المركز الإعلامي من قاعتين، خاصتين بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة تليفزيون وراديو ومحطات تليفزيونية، أما الصحافة المكتوبة فهناك غرفة مفتوحة ومقصورات لوكالات الأنباء والصحفيين في نفس المكان، ولكن على الامتداد.

وتقع قاعة الجلسات العامة رقم 1 وغرف المؤتمرات الصحفية على مسافة قصيرة جدا يمكنك اجتيازها سيرًا على الأقدام من المركز الإعلامي، أما القاعة Plenary Hall 2 على بعد 900 متر سيرًا على الأقدام من Media Center.