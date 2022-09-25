شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق الشقيق وتحقيق التوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري، دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق الشقيق وتحقيق التوافق الداخلي.. مشيدا بالجهود التي يبذلها العراق في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذى عقده شكري السبت مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بنيويورك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا التطورات على الساحة العراقية، كما تناولا عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك في ظل التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين.



وأضاف أن الوزير شكري أكد على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في ظل الروابط الوثيقة وتعظيم المصالح المشتركة بين الدول الثلاث.