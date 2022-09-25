شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تشكيل لجان لمراجعة التحصيل الإلكترونى للمصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية والإدارات بتشكيل لجان لمتابعة تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة ضرورة تحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب على أقساط وفقا للضوابط التى تم الإعلان عنها مع التزام المدارس بالإعفاءات المقررة للطلاب من المصروفات الدراسية وأيضا تخفيض 50% من الرسوم لأبناء العاملين بالتربية والتعليم من معلمين وإداريين.

وقرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقسيط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية التجريبية للغات على 3 أقساط، الأول منها أول أكتوبر المقبل بواقع 50% والقسط الثانى، منها أول شهر يناير المقبل بواقع 30%، والقسط الثالث منها في شهر مارس المقبل بواقع 20%.