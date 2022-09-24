شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: صدرنا 4.8 مليون طن منتجات زراعية إلى الخارج والموالح تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إسلام فرحات مدير إدارة الحجر الزراعى، تقدمنا العام الحالى عن العام الماضى 1000 طن فى الصادرات الزراعية، وصدرنا 4 مليون و800 ألف طن من المنتجات الزراعية للخارج، ومنها تم تصدير مليون و 600 ألف طن من الموالح.

وأضاف الدكتور إسلام فرحات خلال برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أنه تم تصدير مليون و600 ألف طن من الموالح، وفى نهاية هذا العام سنصل لمليون و800 ألف طن، وذلك جاء عن طريق وضع خطة بالتركيز على الأسواق التقليدية، وهو ما أعطى ضوءا أخضر بأن المنتج المصرى يدخل أى سوق فى العالم بقوة.

وأكد الدكتور إسلام فرحات، أصبحنا المركز الأول فى تصدير البرتقال على مستوى العالم، حيث صدرنا العام الحالى 12 ألف طن من البرتقال للبرازيل وهى أكبر دولة تنتج البرتقال على مستوى العالم، موضحا أنه أخذنا 20 عاما كى نفتح لنا سوق فى اليابان.

وتابع، استطعنا أن نتجاوز جنوب أفريقيا فى تصدير الموالح، كما تم التصدير عن طريق أسبانيا، وفى المقابل ركزنا خلال الثلاث سنوات الماضية على القطن طويل التيلة، وحاليا نهتم بالتوسع فى زراعة الأقطان.

وأضاف، لدينا مواسم تصديرية سوف تبدأ، كما لدينا أصناف تقليدية مثل أصناف زراعات الأفوكادو والأنانس، وتغلبنا على كل التحديات وخاصة فى سلاسل الإمداد، موضحا أن الدولة تعمل على الدعم التصديرى والرد على المصدرين والوقوف بجانبهم فى المعارض بالدول، والتحدى الأهم هو المحافظة على الأسواق التى تم افتتاحها وفتح أسواق جديدة.