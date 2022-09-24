الجيزة: إزالة التعديات بشوارع العياط وأوسيم تمهيداً للتطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، متابعة جهود الأحياء والمراكز والمدن والمديريات في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وذلك لضمان الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لها وتحقيق الإستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.

وأوضح المحافظ، أن مركز ومدينة أوسيم ومديرية الطرق، استكملوا تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير بطريق طراد النيل القيراطيين ورفع الأرصفة الجانبية وطبقة الطريق المتهالكة وكافة التعديات والإشغالات على الطريق العام وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير تمهيداً لبدء الرصف والتطوير للطريق بدايةً من منطقة المعصرة حتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول ٢٥٠٠ متر تقريباً.

وأشار محافظ الجيزة، إلى تقدم نسب تنفيذ أعمال إزالة التعديات والبروز بشارع محمد فؤاد أبو هميلة ومتفرعاته بمركز ومدينة العياط تمهيداً لأعمال التطوير التي سوف تشمل رصف طبقه الطريق وتركيب بلاط انترلوك وأرصفة للمشاة وتحسين الحالة العامة للطريق ومتفرعاته وذاك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه جاري تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك بمنطقة عزبة القصبجي بجنوب الجيزة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري لتحسين الحالة العامة للمنطقة.

وشدد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.