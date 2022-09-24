الأولى تضم 13 كنيسة والثانية 32.. تقسيم إيبارشية أسيوط إلى إيبارشيتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قرَّر الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، تقسيم إيبارشية أسيوط الحالية إلى إيبارشيتين بداية من 23 سبتمبر 2022.

الإيبارشية الشمالية تشمل مدينة القوصية وتوابعها ومراكز أبنوب وديروط ومنفلوط وتوابعهم وتضم 13 كنيسة، وتسمى إيبارشية القوصية (كرسي قُسقام)، ومقر المطرانية مدينة القوصية.

وتمَّ تعيين الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا، مدبرًا بطريركيًّا لإيبارشية القوصية لحين تجليس مطران على كرسي الإيبارشية.

والإيبارشية الجنوبية تشمل مدينة أسيوط وأسيوط الجديدة ومراكز الفتح وأبوتيج وساحل سليم والبداري وصدفا والغنايم، حتى حدود محافظة أسيوط جنوبًا، وتضم 32 كنيسة، وتُسمى إيبارشية أسيوط (ليكوبوليس)، ومقر المطرانية مدينة أسيوط، ومطرانها الأنبا دانيال لطفي، الذي سيتم تجليسه يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط.

وتمَّ تعيين الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط، مدبرًا بطريركيًّا لإيبارشية الإسماعيلية لحين تجليس مطران على كرسي الإيبارشية.

والقرار جاء بعد دراسة الاحتياجات الراعوية للأقباط الكاثوليك في إيبارشية أسيوط الحالية، واعتماد السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في جلسته المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2022 بدار القديس اسطفانوس بالمعادي.