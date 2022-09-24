النحات عصام درويش: تمثال شامبليون المسيء يكشف هيبة الفرعون أمام شخصية الفرنسي المحتل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق النحات الدكتور عصام درويش على الصورة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتمثال شامبليون وهو يضع حذائه على رأس أحد ملوك القدماء المصريين، بإحدى الجامعات الفرنسية.

جاء ذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصورة تمثال يُظهر عالم الآثار الفرنسي شامبليون وهو يضع إحدى قدميه على رأس حجري لأحد الفراعنة أمام جامعة السوربون في باريس.

وقال درويش في تصريحات خاصة: "لا يوجد مستعمر يمكن أن يحبك مهما حاول يظهر لك عكس ذلك، والذي داخل النفوس يظهر في مثل في مثل هذه الأمور، ورغم أني "أحب الثقافة الفرنسية بس متغاظ".

وأضاف درويش: "ما لفت نظري في هذا التمثال هو الفارق الكبير بين هيبة وجمال كتلة رأس الملك المصري، وبين مياصة وهشاشة كتلة الشخص الفرنسي".

وفي سياق آخر، تحتفل وزارة السياحة والآثار، خلال شهر سبتمبر الجاري، بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات على يد العالم الفرنسي "شامبليون" الذي فك رموز اللغة الهيروغليفية على حجر رشيد عام 1822، وذلك بإطلاق حملة ترويجية على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، تحت عنوان: "تعرف على كنز في محافظتك".

من ناحيتهم، أعرب خبراء وعلماء الآثار المصرية، عن غضبهم الشديد من الصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر إهانة أحد ملوك القدماء المصريين، مطالبين الجهات المعنية في مصر بالتحرك الفوري لإزالة التمثال المهين لمصر وتقديم شكوى ضد الجامعة الفرنسية.