شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاور النيل التي تم تنفيذها.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة على تنفيذ عدد كبير من المحاور الجديدة على نهر النيل، لتقليل المسافات بين المحاور القديمة إلى 25 كم كحد أقصى، وهو ما يساهم في ربط جانبي النيل، وكذلك تسهيل التنقل وفتح مجتمعات عمرانية جديدة وربط المجتمعات العمرانية الكائنة والمستقبلية مع المناطق والمدن السكنية، وخاصة في مناطق الصعيد.

ونفذت وزارة النقل المصرية 13 محور على نهر النيل الفترة الأخيرة، وهى "طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر " محور روض الفرج" - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة – ديروط" بتكلفة 14 مليار جنيه.