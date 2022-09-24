شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: الشائعات حرب ضد الدولة ويجب على المواطن مواجهة الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنه فى كل بداية عام دراسى جديد نواجه العديد من الشائعات، ولازلنا نواجهها فى كل الوقت، مضيفا أن لابد من التأكد من مصدر نفسه ولا ينساق المواطن على الشائعات التى تتداول على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "على المواطن معرفة هذه الشائعات لأنها حرب على الدولة، ولابد أن يكون المواطن طرف إيجابى فى مواجهة الشائعات".

وتابع أن بدء العام الدراسى الأسبوع المقبل، وإعلان الجداول قبل بدء العام الدراسى والانتهاء من كافة المدرجات وجاهزيتها للدراسة، مضيفا أن الجامعات المصرية اليوم ناقشت دورها فى مبادرة حياة كريمة فى جميع المحافظات للمساهمة بها.