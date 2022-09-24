شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حسنين هيكل تعلن أسماء الفائزين بجوائزها التشجيعية للصحافة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، انعقاد الاحتفالية السنوية السادسة، للإعلان عن الفائزين بجوائزها التشجيعية للعام الجاري، مؤكدة أن مجلس أمناء المؤسسة، قام بتكريم اثنين من المواهب اللامعة من شباب وشابات الصحفيين بالوطن العربي، تقديرًا لما يقدمونه من نموذج يحتذى به في الأعمال الإبداعية وفقًا لمعايير الكتابة الصحفية.

وأضافت أنه فاز بالجائزتين التشجيعيتين شهاب طارق، صحفي مصري، لتميزه في تغطية قضايا التراث والثقافة، ومحمد طارق، صحفي مصري، لتحقيقاته المتفردة في المجال الاجتماعي وقضايا الشباب.

انعقدت الاحتفالية في ذكرى ميلاد الكاتب الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل، وذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وبمشاركة مجموعة من أبرز الشخصيات العامة، علمًا بأن الجائزة المرموقة حصل عليها 13 فائز (وفائزة) من أصحاب المواهب المتميزة من شباب الصحفيين منذ انطلاقها وحتى الان.

ومن جانبها، أعربت هدايت هيكل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن سعادتها بالنجاح الذي شهدته هذه المسابقة في عامها السادس ومساهمتها في إثراء العمل الصحفي وتشجيع شباب الصحفيين على مزيد من الإبداع بما يعد إضافة للمنظومة الثقافية التي تشكل وعي المجتمع.

وتابعت :"تأتي بمثابة استكمال لطريق التنوير الذي سلكه الأستاذ هيكل وتنفيذا لرؤيته عندما انشئت المؤسسة في عام ٢٠٠٧ للمساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية افاق وخبرات شباب العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره في جميع أنحاء العالم العربي".

كما عبرت عن امتنانها لمكتبة الإسكندرية على افتتاح المعرض الدائم للأستاذ "محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة" في فبراير الماضي، حيث قامت المؤسسة بنقل المكتبة الخاصة به بما تشمله من كتب وأوراق وخرائط ووثائق نادرة إلى هذا المعرض ليستفيد منها أكبر قطاع من الشباب.

يذكر أن مجموعة كتب إضافية من المكتبة الخاصة للأستاذ هيكل تم توثيقها بواسطة مكتبة الإسكندرية مع الاتفاق على الاحتفاظ بتلك المجموعة في مقر إقامة السيدة هدايت هيكل طوال حياتها على أن يتم نقلها لمكتبة الإسكندرية في وقت لاحق.