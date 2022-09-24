شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تحصد 5 مراكز متقدمة فى التصفيات المؤهلة للمسابقة العالمية للمهارات والحرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت محافظة الجيزة 5 مراكز متقدمة في التصفيات النهائية المؤهلة للاشتراك في المسابقة العالمية للمهارات والحرف، والتي أقيمت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2022 بمسرح المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، والمؤهلة للمسابقة العالمية للمهارات والحرف "world skills".

وحصدت الجيزة ممثلة في مدرسة (we) للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد، على المركز الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس جمهوري وميدالية وبرونزية وبلاتينية، بمشاركة 9 طلاب، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتطوير القدرات المهنية لطلاب التعليم الفني، وتنمية سماتهم الشخصية، وإشراكهم في المسابقات العالمية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة في رفع كفاءة الأيدي العاملة المصرية لتوفير العمالة المؤهلة؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة القدرة التنافسية محليًا ودوليًا وعالميًا.

جدير بالذكر، أن قطاع التعليم الفني سيقوم بالاشتراك في المسابقة العالمية للمهارات والحرف World Skills، وهي مسابقة عالمية تقام كل عامين وهي أكبر حدث للتميز المهني في العالم حيث تعد World Skills مركزًا عالميًا لتميز المهارات والتطوير من خلال التعاون الدولي والتنمية بين الصناعة والحكومة والمنظمات والمؤسسات، كما تبين مدى أهمية تعليم وتدريب المهارات للشباب والصناعات والمجتمع من خلال تحدي المهنيين الشباب في جميع أنحاء العالم ليصبحوا الأفضل في المهارة التي يختارونها؛ لذلك تم الإعلان عن المسابقة الوطنية الأولى للمهارات world skills Egypt، وتم اختيار عدد (10) مهارات للمشاركة بهم في المسابقة الوطنية للمهارات، والمسابقة العالمية للمهارات والحرف World Skills ومنها: مسابقة (كابلات شبكة المعلومات، والهندسة الصناعية CAD، وتطوير برمجيات الموبيل، وحلول برمجيات تك المعلومات للأعمال، وتكنولوجيا الويب، وتصفيف الشعر، وتكنولوجيا الموضة، والطبخ، وإدارة نظام شبكة المعلومات، والحوسبة السحابية).