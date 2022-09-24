شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة": لا نزيل أشجارا بالحديقة الدولية والتذكرة ستظل بـ10جنيهات دون زيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أنه لن يتم إزالة أي أشجار داخل الحديقة الدولية، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تنمية وتطوير الحديقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العمل جار لرفع كفاءة وتطوير الحديقة الدولية، مشددا على أنه لن يتم رفع ثمن التذكرة الخاصة بدخول الحديقة، وستظل بـ10 جنيهات.

وأشار إلى أن الحديقة على مساحة 55 فدانا بـ 4 أركان بمساحة 3500 متر، يتم العمل على رفع كفاءتها لتنمية موارد الحديقة، بالإضافة إلى تجهيز مباني سابقة التجهيز وليست مباني خرسانية، لافتتاح محلات طعام خلال شهر داخل الحديقة الدولية، واختتم: خلال أعمال التطوير لم ننس أصحاب الطبقة المتوسطة، وعدم رفع ثمن التذاكر.