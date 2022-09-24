شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة فى إفريقيا والعالم العربى المنعقد فى بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير ياسر العطوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندى، فى الاجتماع التشاورى الذى عقدته رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربى فى العاصمة البوروندية بوجمبورا.

هذا وقد عقد الاجتماع التشاورى بمشاركة ممثلو عدد من مجالس الشيوخ العربية والافريقية لمناقشة موضوع الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء، وحيث تبادل المجتمعون وجهات النظر حول سبل التعامل مع ما فرضته الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات على قدرات سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة والغذاء خاصة فيما يتعلق بانعكاس تلك التأثيرات على الدول النامية وبما فيها الدول الإفريقية والعربية.

القى السفير المصرى لدى بوروندى الكلمة نيابة رئيس مجلس الشيوخ في الاجتماع، حيث أكد على أهمية انعقاد هذا اللقاء التشاوري للرابطة في تلك المرحلة الدقيقة والتي تستوجب من الجميع تبني المواقف المناسبة إزاء ما يواجهه العالم من تغيرات في الخريطة الاقتصادية الدولية، وكذا من تحديات جسام طالت آثارها القارة الإفريقية والعالم العربي، حيث أضافت الأزمة الأوكرانية الروسية، إلى جانب أزمة كورونا، المزيد من الضغوط والأعباء على الاقتصادات العربية والإفريقية والتي تعد الأكثر تأثراً بمشاكل التضخم في أسعار السلع الأساسية والطاقة.

كما أكد السفير ياسر العطوى فى الكلمة التى القاها على الحاجة الماسة إلى تفعيل آليات التضامن والعمل المشترك بين الدول العربية والإفريقية لمواجهة التحديات العاجلة وآثارها، كما أشار سيادته في نفس الوقت إلى ما تحمله تلك الأزمة في طياتها من فرص كبيرة للتعاون الإقليمي في مجال تحقيق الأمن الغذائي المشترك وتأمين مصادر الطاقة. هذا وقد نوه في هذا السياق إلى ما قامت به مصر من جهود كبيرة في مجال التعاون والتنسيق مع العديد من الدول الإفريقية لدعم قدراتها في كافة المجالات ونقل خبراتها إلى تلك الدول الشقيقة في مجالات تحسين القدرات الزراعية وكذا تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة، إيماناً من القيادة السياسية المصرية بالحاجة الحقيقية لتطوير استراتيجية العمل المصري الإفريقي المشترك وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة لدول القارة والعالم العربي.

كما أكد السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ المصري على أهمية تنسيق الجهود بين مجالس الشيوخ والشورى في الدول العربية والإفريقية سعياً للبحث عن سبل إيجاد حلول للتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الدول العربية والإفريقية. ونوه سيادته في هذا السياق إلى تجربة التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بوروندي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة أشكال الدعم المصري لخطة رئيس الجمهورية البوروندي التنموية الشاملة في مختلف المجالات.