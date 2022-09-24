شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات طرق جديدة بطول 1500 كيلو متر وتكلفة 16.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مصر من تنفيذ مئات الطرق الجديدة والتى أضافت للشبكة القديمة ما يقارب من 7 ألاف كم من الطرق، لتتغير خريطة الطرق بمصر بشكل كامل، في النقاط التالية نستعرض مشروعات الطرق الجارى تنفيذها الأن من خلال وزارة النقل المصرية.

يتقدم العمل حالياً فى مشروعات بإجمالى أطوال (1500) كم ومن أهمها :

- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والمسافة من السباعية – ادفو – أسوان – توشكي بطول 344 كم بتكلفة إجمالية 8 مليار جنيه .

- تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة بطول 60 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه .

- ازدواج طريق أسيوط / سوهاج شرق النيل بطول 145 كم وتكلفة 1,35 مليار جنيه .

- تطوير وإزدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه .

- تطوير طريق السويس / الإسماعيلية ( المعاهدة ) بطول 80 كم وتكلفة 1,5 مليار جنيه .