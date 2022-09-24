شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، بجولة بالمتحف المصري الكبير؛ لمتابعة آخر مستجدات سير الأعمال به، يرافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على المتحف والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة للشئون الأثرية بالمتحف، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وقيادات ومسئولي المتحف، وممثلي الشركات المنفذة للمشروع والمشغلة للخدمات به.
أكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن مصر تمتلك بنية تحتيه قوية، وإذا قدر لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 ستكون حدثا تاريخيا لمصر.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مٌشددةً على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماماً، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع، حيث نجحت الشركة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ورفع قيمتها، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل استكمال عمليات الإنشاء وسداد التزاماتها، دون الحاجة للحصول على أي قروض من البنوك.
بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة تفقدية منذ قليل بالمتحف المصرى الكبير لمتابعة الموقف التنفيذي.
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بختام تداولات الأسبوع، هبوط ملحوظ بحوالي 12 جنيها، بعد عدة قفزات في سعر الذهب في السوق المحلي بمصر ليصل إلى مستويات 1160 جنيها في بعض جلسات التداول هذا الأسبوع، وجاء هبوط سعر الذهب في مصر بسبب زيادة في المعروض بالسوق.
أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، على اهتمام الرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ، التي توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماماً كبيراً.
التعليم العالى: انطلاق العام الجامعى الجديد 1 أكتوبر ولا تأجيل للدراسة
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحد الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أنه لا تأجيل للدراسة للعام الجامعى 2022/2023، مؤكدا الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات والتى حددت انطلاق الدراسة يوم 1 أكتوبر المقبل.
تنسيق الدبلومات الفنية..آخر فرصة لتسجيل الرغبات اليوم على الموقع الإلكتروني
أعلنت المديريات التعليمية استعداداتها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل 1 أكتوبر القادم، حيث أوضحت المديريات أن المدارس انتهت من إعداد كشوف وقوائم الطلاب الجدد فى الصف الاول الابتدائي والأول الثانوى ورياض الأطفال وفقا لآخر تنسيق قبول بالروضة، إضافة إلى إجراء أعمال الصيانة البسيطة وتركيب أنوار وإصلاح النوافذ، وأيضا فرش الفصول وتجديد المقاعد، وتقسيم الطلاب على الفترات الدراسية اليومية لتقليل الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى تحديد المدارس المستهدفة لتطبيق اليوم الرياضى وإعداد جداول الحصص الدراسية.