جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. أبرزها ضبط 536 عنصرا إجراميا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي لمكافحة جرائم الفساد، وأسفرت الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية، نرصدها فيما يلي.

أسفرت الحملات التي استهدفت بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية»، «السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية"، عن ضبط 88 متهمًا بحوزتهم "47 قطعة سلاح ناري- عددًا من الطلقات مختلفة الأعيرة - 45 قطعة سلاح أبيض".

كما أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، عن مصرع عنصرين وضبط 536 عنصرًا آخرين بنطاق مديريات أمن "الجيزة - أسيوط - جنوب سيناء - الدقهلية - الغربية - القليوبية - السويس - كفر الشيخ - المنيا - الإسكندرية - الشرقية - قنا - دمياط - المنوفية - بورسعيد - سوهاج - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - مطروح - الفيوم - البحيرة - الإسماعيلية - بني سويف".

وجرى ضبط 772 قطعة سلاح ناري أبرزها: "88 بندقية آلية - رشاش - 2 جرينوف - 117 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 44 مسدسا - 520 فرد محلي - عددا من الطلقات مختلفة الأعيرة - 135خزينة"، بالإضافة إلى ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، وعُثر داخلهما على "6 فرد محلي - بندقية غير مششخنة - أدوات وأجزاء التصنيع".