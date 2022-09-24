لاحقته "تريلا" والشرطة والمواطنين.. التحقيق مع السائق المتهور في حادث طريق السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق الجهات المختصة مع السائق المتهم في حادث طريق السويس، بتعطيل الحركة المرورية والقيادة المتهورة بسرعة جنونية وتعريض سلامته وسلامة المواطنين للخطر.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في وقت سابق، تفاصيل مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوضح قيادة أحد الأشخاص سيارة برعونة.

وذكرت الداخلية في بيان، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية ضبطت شخص لقيادة سيارة برعونة بأحد المحاور المرورية بالقاهرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية معرضاً سلامته والآخرين للخطر.

وتبين ظهور علامات تناوله مواد كحولية، وعُثر بالسيارة قيادته على (2دفتر أوراق لف سجائر "بفرة" – أداة خاصة لتعاطي مخدر الأيس – عقار طبي "مجهول).

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائع يقود بتهور على طريق السويس ويسير برعونة يمين ويسار الطريق، فاتحًا باب السيارة وسانده بقدمه اليسرى، وطاردته سيارة شرطة وضبطته بمعاونة عدد من المواطنين بعد أن حاول سائق حافلة نقل ثقيل إيقافه ومنعه من الفرار واللهو على الطريق.