بتخفيض 25% عن الأسواق.. التموين تطرح حلاوة المولد في المجمعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح كميات من حلاوة المولد النبوي الشريف في المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التابعة للشركتين العامة والجملة التابعة للوزارة خلال ساعات بأسعار تنافسية عن السوق الحر بنحو 25%.

وقال خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن جميع الخامات المستخدمة محلية الصنع بنسبة 100%، حيث يتم إنتاج الحلوى بجودة عالية وفقا للمواصفات القياسية.

وأضاف أنه ليس هناك مخزون راكد في حلوى المولد من العام الماضي، موضحا أن كل ما يطرح طازج حديث الصنع حيث يبدأ السعر من 70 جنيها للكيلو.