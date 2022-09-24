مصادرة عدد من التكاتك في المعادي وإيداعها مخازن الحي -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شن حي المعادي برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، اليوم السبت، حملة لرفع وإزالة الإشغالات في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط تكاتك بميدان العرب وإيداعها مخزن الحي، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات.

وأكد رئيس الحي ضرورة تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الفورية للقضاء على المخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري للحي.

تأتي الحملة في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة التصدي والقضاء على المخالفات والإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات وفرض حالة من الانضباط بالشارع.