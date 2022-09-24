"حياة كريمة" تطلق "راجعين نتعلم" لسداد المصروفات الدراسية لـ40 ألف طالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق مبادرة "راجعين نتعلم"، التي تهدف لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بسداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية، لأبنائهم بإجمالي 40 ألف طالب في 25 محافظة.

وفي سبيل تحقيق ذلك، التقى وفد من مؤسسة حياة كريمة مع ممثلي قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للبدء في إجراءات سداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية، حيث سيتم دفع المصروفات المدرسية لـ20 ألف طالب من غير القادرين على دفع المصروفات، وتوفير المستلزمات المدرسية لـ20 ألف طالب من الفئات المعفاة قانونًا من سداد المصروفات المدرسية.

يأتي ذلك تزامنًا مع العودة للمدارس وبدء العام الدراسي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بهدف رفع العبء عن الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وتضم المرحلة الأولى من المبادرة محافظات (القاهرة- الجيزة - القليوبية – المنوفية -الغربية – الفيوم- بني سويف)، وبدأت وتستمر حتى 23 سبتمبر.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات (الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية - كفر الشيخ – دمياط - السويس- الإسماعيلية - بورسعيد - المنيا) وتبدأ من 24 وحتى 27 سبتمبر.

وتستكمل المرحلة الثالثة من 28 حتى 30 سبتمبر وتضم محافظات ( مطروح- جنوب سيناء- الشرقية - أسيوط – الوادي الجديد - سوهاج - قنا – الأقصر – أسوان).

وفيما يتعلق بتوزيع المستلزمات المدرسية، فقد تم التنسيق مع القطاع التنفيذي الميداني بالمؤسسة ومديريات التربية والتعليم المختصة على توزيع 20 ألف شنطة مستلزمات مدرسية في 25 محافظة على ثلاث مراحل بدءًا من اليوم 21 سبتمبر، ويستمر التوزيع في محافظات المرحلة الأولى حتى يوم 23 سبتمبر وتستأنف باقي المراحل تباعًا حتى 30 سبتمبر.

تناول الاجتماع تنقيح الوزارة لبيانات الطلاب الواردة من فرق الرصد الميداني التابعة للمؤسسة، والاتفاق على تقسيم العدد المستهدف لخمس مراحل، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من سداد المصروفات لـ5 آلاف طالب بداية من 22 سبتمبر، على أن تستكمل باقي المراحل حتى 30 سبتمبر.

جاء ذلك بحضور وفد من مؤسسة حياة كريمة يضم خالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي الميداني بالمؤسسة، وندى خضر رئيس قطاع التنمية المتكاملة والمبادرات بالمؤسسة، وهبة الشرقاوي مدير إدارة التعليم بالمؤسسة وأمنية صلاح عضو المؤسسة. فيما حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم العميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة، ومحمد شريف من المكتب الفني لوزير التربية والتعليم.

الجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت قد أعلنت عن تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب قرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" تزامنًا مع عودة المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، وحددت المؤسسة مجموعة من المعايير للاستفادة من المبادرة، يأتي في مقدمتها أن يكون الطالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية مع وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية.