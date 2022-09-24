الأربعاء.. مؤتمر صحفي بالأوبرا تعلن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مؤتمراً صحفياً في الرابعة والنصف بعد عصر الأربعاء 28 سبتمبر بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقام فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، الموسيقار حلمي بكر، الدكتور رضا رجب، الدكتور حسن شرارة، الشاعر جمال بخيت، الإعلامي أمجد مصطفى، المايسترو محمد الموجي، المايسترو مصطفى حلمي، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار محمد ضياء، الفنان أمجد العطافي، محمد منير رئيس الإدارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية، والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.

يغطي المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية والمواقع والبوابات الالكترونية والشبكات الإذاعية.​